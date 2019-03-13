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قطر والناتو يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - بحث وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الأربعاء؛ سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك في إطار زيارة أجراها الوزير إلى مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واستعرض الجانبان آفاق التعاون وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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يشار إلى أن قطر وقعت، في 18 يناير 2018، اتفاقية أمنية مع حلف الناتو؛ توفر إطاراً لحماية تبادل المعلومات بين الجانبين.

وجاء توقيع الاتفاقية في الوقت الذي تتواصل فيه الأزمة الخليجية، إثر حصار كل من والإمارات والبحرين للدوحة، وهو ما تعتبره قطر محاولة للسيطرة على سيادتها وقرارها الوطني.

وكانت قطر قد سلمت حلف شمال الأطلسي، في مايو من عام 2016، وثيقة برنامج الشراكة الفردية والتعاون بين دولة قطر وحلف "الناتو"، التي اعتمدتها الحكومة القطرية في حينه.

وترتكز علاقة قطر بحلف الناتو على "مبادرة إسطنبول للتعاون"، التي يعود تاريخها إلى يونيو عام 2004، وتهدف إلى المساهمة في الأمن على المدى الطويل، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، من خلال عرض تعاون عملي في مجال الأمن.

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