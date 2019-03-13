انت الان تتابع تفاصيل خبر عُمان تُقر تطبيق قانون الضريبة الانتقائية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، اليوم الأربعاء، مرسوماً بإصدار قانون الضريبة الانتقائية في البلاد.

وتشمل الضريبة الانتقائية جميع أنواع التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في المملكة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وتستهدف الضريبة الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية، من خلال فرض رسوم كبيرة عليها تصل حتى 100%.

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وخوَّل المرسوم الوزير المسؤول عن الشؤون المالية تنفيذ اللائحة للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وقرر المرسوم السلطاني إلغاء كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

وتستند الضريبة الانتقائية إلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ36، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 2015.

وأشارت الوكالة العمانية إلى أن قانون الضريبة على السلع الانتقائية بالسلطنة قد أُحيل إلى مجلس الوزراء في 31 مايو 2018، وإلى مجلس عُمان، وبعد موافقتهما عليه رُفع إلى "المقام السامي"، الذي أعاده مرة أخرى إلى مجلس عُمان ومجلس الوزراء، لعقد جلسة أخرى مشتركة وإقراره في نوفمبر 2018.