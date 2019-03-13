انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يلوّح باستخدام الفيتو لحماية السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة الدفاع عن انتهاكات السعودية في حرب اليمن، حيث أوصى مستشاروه، اليوم الأربعاء، بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري السعودي الإماراتي في اليمن.

وجاء في بيان البيت الأبيض، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على قرار إنهاء الدعم عن حرب اليمن، وسط رغبة المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية.

ويصوت مجلس الشيوخ مساء اليوم على قرار لإنهاء دعم واشنطن، للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت أمس الثلاثاء، ووصف الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية".

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وأقر مجلس النواب نسخته من القرار في فبراير، لكن مسألة إجرائية عطلت التصويت في مجلس الشيوخ.

وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر.

وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 41 في ديسمبر الماضي، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب العارم من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

لكن لكي يسري القرار، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في يناير الماضي وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضاً متوقعاً من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.