انهيار يتواصل.. بورصة قطر تفقد 370 مليون دولار في 4 ساعات

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة قطر، نحو 1.3 مليار ريال ما يعادل 370 مليون دولار، خلال تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات بورصة قطر، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة قطر عند 552.3 مليار ريال، ما يعادل 151.8 مليار دولار أمريكي.

وكان إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة والموزعة على أكثر من 10 قطاعات، بلغ في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، وفق البيانات الرسمية، نحو 553.67 مليار ريال ما يعادل 152.2 مليار دولار أمريكي.

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وتراجع المؤشر الرئيسي في بورصة قطر مع ختام تعاملات الأربعاء، خلال مدة التداول اليومية البالغة 4 ساعات، بنسبة 0.04% بمقدار 4.19 نقطة، مسجلًا 9.761.6 نقطة، نزولًا من إغلاق الثلاثاء البالغ 9765.8 نقطة.

وبلغ عدد الشركات التي جرى التداول على أسهمها، اليوم الأربعاء، 44 شركة، تراجعت 23 شركة منها مقابل ارتفاع 19 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغيير عن أسعار الثلاثاء.

وتصدر مؤشر قطاع العقارات، التراجع في ختام تعاملات اليوم، بنسبة بلغت 2.03% أو 40.98 نقطة نزولًا إلى 1973.6 نقطة، في إشارة إلى استمرار حالة القلق وعدم اليقين من استعادة القطاع لنشاطه.

وتشهد صناعة العقارات في قطر تراجعات حادة منذ عدة شهور، بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب عليها من جانب المستثمرين، وبدا ذلك واضحًا في رخص البناء الجديدة الصادرة، وقيمة العقارات المباعة في قطر.