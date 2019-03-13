فيديو وصور.. حسن وحسين توأمان تميزا في حلقات الصم لتحفيظ القرآن

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

مجرد رؤيتهما وهما في حلقات القرآن الكريم تُدخل السرور إلى قلبك، فالشقيقان حسن وحسين بن سالم حويمل البالغان 12 عامًا ليسا مجرد توأمين وحسب، بل أصمّان- من ذوي الاحتياجات الخاصة- تحديا الصعاب من أجل حفظ كتاب الله الكريم.

المشرف على حلقات الصم بمسجدي الراجحي وبغلف، الأستاذ محمد بن عبدالرحمن وحدين يروي قصتهما حيث قال: “انضم حسن وحسين إلى حلقات الصم التابعة للمرافق العامة بجمعية خيركم بجدة قبل أربعة أعوام، بعد أن التقى والدهما بالمعلم بالحلقات الأستاذ حامد الزهراني، والذي بدوره بيّن له فائدة هذه الحلقات وتأثيرها على أبنائه في الدنيا والآخرة، فاستجاب والدهم وبدآ بتعلم القراءة بلغة الصم ومن ثم بدآ حفظ القرآن والتسميع عن طريق لغة الإشارة ومن ثمّ الكتابة، وهما الآن في حلقات الأساتذة أحمد الدين وحمزة لحوي- من ذوي الإعاقة السمعية- ويحفظان نصف جزء عم”.

وأضاف: “يتمنى حسن أن يتم حفظ القرآن ثم يغدو معلمًا للصم، ويشاركه حسين الحلم ذاته ليكونا من أهل الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه).

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وأكد الشقيقان التوأمان أن حفظ القرآن ليس فيه صعوبة لمن اجتهد وسعى بكل جوارحه؛ لأنه سوف يتم حفظ كتاب الله مصداقًا لقوله تعالى: {ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}.

واستغل حسن وحسين المناسبة ليقدما شكرهما لوالديهما ولشقيقتهما- حافظة للقرآن- وللمعلمين ولكل من وقف بجانبهما ليلتحقا بحلقات القرآن الكريم والتي ذكرا بأنهما يقضيان فيها أجمل أوقاتهما؛ كونهما يحفظان فيها كتاب الله ويلتقيان بأصدقائهما من فئة الصم.

يذكر أن حسن وحسين يدرسان بالصف السادس الابتدائي وهما من المتفوقين على مستوى المدرسة.