ترامب يقرر منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 من التحليق.

جاء ذلك بعد حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة الذي أودى بحياة قرابة 157 شخصًا كانوا على متنها شرق أديس أبابا.

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وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت بالأمس عدم وجود طائرات بوينغ 737 ضمن أسطولها.

وقالت الخطوط السعودية عبر “تويتر”، ردًّا على استفسار أحد المغردين: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737.

ويأتي تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 عقب يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.