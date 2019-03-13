- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب يقرر منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يقرر منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 من التحليق.
جاء ذلك بعد حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة الذي أودى بحياة قرابة 157 شخصًا كانوا على متنها شرق أديس أبابا.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت بالأمس عدم وجود طائرات بوينغ 737 ضمن أسطولها.
وقالت الخطوط السعودية عبر “تويتر”، ردًّا على استفسار أحد المغردين: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737.
ويأتي تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 عقب يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقرر منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.