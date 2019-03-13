خلل يصيب فيسبوك عالميًّا ويربك المستخدمين.. والشركة تعلق

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواجه بعض مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاكل في استخدام التطبيق على مستوى العالم.

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وعلقت شركة فيسبوك على ذلك بقولها: “نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق”.

وأضافت الشركة أنها تجري حاليًّا العمل على تصحيح هذا الخلل، ليعود التطبيق للعمل مجددًا وإنهاء هذه المشكلة التي يواجهها البعض.