شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. 6 نصائح مهمة لأدوات تجميل العينين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-13 جرافيك “متابعات الخليج 365”.. 6 نصائح مهمة لأدوات تجميل العينين متابعات الخليج 365 - الرياض سلطت صحيفة “متابعات الخليج 365” الضوء على أهمية العناية بالعين، وبصفة خاصة فيما يتعلق باستخدام أدوات التجميل بالنسبة للنساء. ومن تلك النصائح التي وجهها د. عبدالرحمن الضراب، عدم إضافة الماء داخل المواد التجميلية؛ حتى لا يؤدي إلى تلوثها. Advertisements كذلك لا يفضل استخدام الكحل التقليدي لاحتوائه على مادة الرصاص الضارة بصحة العين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرافيك “المواطن”.. 6 نصائح مهمة لأدوات تجميل العينين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.