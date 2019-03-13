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إغلاق جسر الملك فهد مؤقتًا.. لهذا السبب
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبّب تسرّب مادة كيميائية من إحدى الشاحنات المتجهة للبحرين، ظهر اليوم الأربعاء، في إيقاف الحركة المرورية مؤقتًا بجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، وذلك بقرار من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن التسرّب حدث عند الساعة الواحدة ظهرًا من أحد الصهاريج بساحة الشحن دخول للبحرين، حيث تم التعامل مع حالة التسرّب من قبل الجهات المختصة.
وأضافت المؤسسة أن إغلاق الجسر وإيقاف الحركة به لفترة وجيزة جاء حرصًا من المؤسسة على سلامة المسافرين، حيث تم عكس السير لاحقًا في ساحة إجراءات القادمين للبحرين.
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