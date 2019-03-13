صور.. وزير الثقافة يفتتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح وزير الثقافة، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، منذ قليل، معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، والذي يأتي بشعار “الكتاب بوابة المستقبل”.

ويستضيف المعرض مملكة البحرين كضيف شرف للمعرض لهذا العام، حيث شارك أكثر من 900 دار نشر عالمية ومحلية وعربية، كما تم تأليف ما يُقارب 500 ألف عنوان كتاب، ومشاركة 30 دولة، وتواجد أكثر من 200 فعالية ثقافية.

وبلغ عدد الدول المستضافة في المعرض للسنوات الماضية 12 دولة، ويتم استحداث هذه التقاليد من قِبل وزارة الثقافة في سبيل إثراء المعرض ثقافيًّا، ولِعرض تجارب الدول الصديقة مع العلاقات التاريخية التي تربطها بها ومنها البحرين، والإمارات، وماليزيا، وأيضًا اليونان، السويد، المغرب، إسبانيا، جنوب إفريقيا، الهند، السنغال، البرازيل واليابان.

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ويرعى في هذه الدورة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” التابع لشركة أرامكو الفعاليات الثقافية للمعرض في دورته الحالية، والتي تزيد على 200 فعالية، من بينها 62 فعالية تختص بالندوات والمحاضرات الثقافية، و13 جلسة ضمن المجلس الثقافي الذي أعيد إحياؤه ويشمل العديد من جلسات الفكر والأدب والثقافة، إلى جانب الفنون البصرية، إضافة إلى أن البرنامج الثقافي سيشهد أربعة عروض مسرحية وثمانية أركان أساسية، تضم فن المسرح وورش عمل تفاعلية وأفلامًا تثقيفية، و18 عرضًا لباقة من الأفلام السعودية القصيرة، و29 ورشة عمل فنية وثقافية، من بينها ورش يشارك فيها فنانون وفنانات لإظهار جمال الخط العربي وتطوير مهارات المهتمين فيه، بمسمى “جماليات حرف”، وورش “ترانيم ريشة”، وتعنى بصقل قدرات محبي الفن التشكيلي وتطوير قدراتهم بمساعدة فنانين وفنانات تشكيليين.