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تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في 50 حمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (50 جمل – حمر)، حيث جاءت في المركز الأول منقية عايض رفعان القحطاني، فيما أتت في المركز الثاني منقية عبدالمحسن صالح الراجحي، وحلت في المركز الثالث منقية منصور بندر العتيبي، فيما كان المركز الرابع من نصيب منقية محمد مسيفر السواط، وجاءت منقية سعود عبدالله المطيري في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا الخميس منافسات (30 جمل – صفر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل – صفر)، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الخميس قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الجمعة.
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