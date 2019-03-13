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تعرف على الدول ضيوف معرض الرياض الدولي للكتاب.. إثراء وتجارب
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبلغ عدد الدول المستضافة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 لهذا العام 12 دولة.
وتم استحداث هذا التقليد من قبل وزارة الإعلام في سبيل إثراء المعرض ثقافيًّا، ولعرض تجارب الدول الصديقة والعلاقات التاريخية التي تربطها.
والدول المستضافة في معرض الكتاب لهذا العام هي البحرين والإمارات وماليزيا واليونان والسويد، والمغرب، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا، والهند والسنغال والبرازيل واليابان.
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