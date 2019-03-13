وزير الثقافة: معرض الرياض الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية تبرز النقلة الحضارية لبلادنا

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة: إن معرض الرياض الدولي للكتاب؛ تظاهرة ثقافية تحظى برعاية كريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد (حفظهما الله).

وأضاف وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن معرض الرياض الدولي للكتاب يأتي في سبيل إثراء وإظهار المشهد الثقافي وإبراز النقلة الحضارية لبلادنا.

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يذكر أن وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان يفتتح مساء اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 تحت شعار “الكتاب بوابة المستقبل”، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويستضيف المعرض مملكة البحرين كضيف شرف للمعرض لهذا العام، حيث شارك أكثر من 900 دار نشر عالمية ومحلية وعربية، كما تم تأليف ما يُقارب 500 ألف عنوان كتاب، ومشاركة 30 دولة، وتواجد أكثر من 200 فعالية ثقافية.

كما بلغ عدد الدول المستضافة في المعرض للسنوات الماضية 12 دولة، ويتم استحداث هذه التقاليد من قِبل وزارة الثقافة في سبيل إثراء المعرض ثقافيًّا، ولِعرض تجارب الدول الصديقة مع العلاقات التاريخية التي تربطها بها ومنها البحرين، والإمارات، وماليزيا، وأيضًا اليونان، السويد، المغرب، إسبانيا، جنوب إفريقيا، الهند، السنغال، البرازيل واليابان.

وكونه اليوم الأول للمعرض سيتم افتتاحه الرسمي بدعوات خاصة تم إرسالها من وزارة الإعلام لِحضور حفل الافتتاح، وغدًا المعرض يفتح أبوابه للزوار بشكل عام.