الصحة تطلق تطبيق مبادرة وتين للتبرع بالدم

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت وزارة الصحة اليوم، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تطبيق مبادرة “وتين” للتبرع بالدم، غير الربحية الهادفة إلى رفع المخزون الثقافي، ومستوى الوعي لدى المجتمع، حيال أهمية التبرع التطوعي بالدم، والإسهام بفعالية فيه لدعم مشروعٍ وطني وإنساني، وذلك بالتبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة، في خطوة طموحة تتطلع من خلالها الوزارة إلى الوصول لحد الاكتفاء في بنوك الدم كافة.

وتستهدف المبادرة الوعي المجتمعي لاستشعار أهمية التبرع بالدم داخل أوساط المجتمع، وتسهيل إجراءاته، بواسطة تطبيق “وتين”، الذي تتطلع الوزارة من خلاله إلى سد حاجة بنوك الدم داخل المملكة، وإقامة حملات تبرع دورية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم، في إطار السعي لوصول جميع بنوك الدم داخل المملكة لحد الاكتفاء التام بعون الله جل وعلا، من خلال التبرع التطوعي بحلول عام 2020.

يذكر أن عدد مستخدمي “وتين” 12786 مستخدمًا، فيما وصلت التبرعات عبر تطبيق”وتين” 1897 تبرعًا، في حين كان لحملات “وتين” الثمان للتبرع بالدم، أسهاماً في مزيدٍ من المتطوعين بلغ عددهم 140 متطوعًا، في حين وصل عدد أكياس الدم التي ساهم فيها التطبيق فيها من خلال الحملات كافة 2099 كيساً من الدم بمختلف فصائله.

و أتاحت “الصحة” أن يمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط http://onelink.to/wateenapp .