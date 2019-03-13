افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب .. البث المباشر

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق الحساب الرسمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، مساء اليوم، خدمة البث المباشر لفعاليات حفل الافتتاح.

ويمكن متابعة البث المباشر لحفل افتتاح المعرض من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب سيفتح أبوابه لعموم الزوار اعتبارًا من يوم غد الخميس في تمام 10 صباحًا.

ويقتصر الحضور لحفل الافتتاح اليوم على أصحاب الدعوات الخاصة.

ويحمل معرض الكتاب لهذا العام شعار “الكتاب بوابة المستقبل”، بمشاركة 913 دار نشر وتوكيلًا وجهة حكومية وأهلية، و500 ألف عنوان، و1750 مشاركًا وعارضًا، من 30 دولة عربية وأجنبية، وبأكثر من 200 فعالية ثقافية ومتنوعة، بمشاركة مملكة البحرين “ضيف شرف” الدورة الحالية من المعرض، الذي ستشهد فعالياته مشاركة 10 جهات حكومية بحرينية، فيما تم تخصيص 13 فعالية ثقافية لضيف الشرف.