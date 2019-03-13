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2019-03-13 تمديد تكليف أسعد سعود متحدثًا لصحة الشرقية متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الدمام Advertisements صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي بتمديد تكليف أسعد سعود متحدثًا “رسميًّا” لصحة الشرقية لمدة عام اعتبارًا من 22/ 7/ 1440هـ. “متابعات الخليج 365” تهنئ الأستاذ أسعد بهذه الثقة وتتمنى له التوفيق والسداد.









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