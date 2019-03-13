الان تتابع “الخليج 365” تؤكد حركة النقل لهذا العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت مصادر لـ”الخليج 365”، إن نسبة النقل هذا العام بلغت 13٪، نسبة المعلمين 11٪، و13٪ للمعلمات. يذكر أن وزارة التعليم حددت غدا موعدا رسميا لإتاحة نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 عبر نظام نور برقم الهوية الوطنيةnoor أو نظام نور بالسجل المدني فقط ورمز التحقق. وجاء هذا الموعد ضمن التعميم الصادر عن الوزارة المتضمن للخطة الزمنية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس بالمملكة العربية السعودية وإجراءات حركة النقل الخارجية والداخلية للعام الدراسي 1439-1440هـ.

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