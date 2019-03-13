الان تتابع رئيس مجلس الشورى: مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ كلمة المملكة أمام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر البرلمان المغربي في الرباط.

وقال إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرةً مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.

وأضاف أن مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات المملكة وذلك استشعاراً لمكانة القدس الشريف المبارك، و القضية الفلسطينية هاجس المملكة الأول في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه.

وأكد أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: “تشرفت المملكة بأن احتلت المرتبة الأولى بين دول العالم المؤازرة للشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً، مجددةً موقفها الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال: “تسمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بقمة القدس يعد ترجمةً حقيقيةً وواقعيةً لما تمثله هذه القضية من أهمية ومركزية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية”.

وأشار إلى أن المملكة إلى جانب وقوفها سياسياً مع الشرعية في اليمن، فإنها لم تغفل الجانب الإنساني ومد يد العون للمحتاجين.

وأكد أن في ظل الأزمة التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق، حرصت المملكة على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن.

وقال “نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني”.

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وتابع: “بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لليمن منذ العام 2014م أكثر من 13 مليار دولار، بالإضافة إلى تبرعها مؤخراً بمبلغ 500 مليون دولار كمساعدات إنسانية”.

وقال إن المملكة تجدد دعمها للشرعية في اليمن في مواجهة عبث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأشار إلى أن المملكة تحمل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية الناتجة عنها.

وأضاف أنه لا يمكن لنا الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الارهابيين دون الإشارة إلى النظام الإيراني وما يقوم به من سياسات عدائية وأعمال إرهابية.

وقال إن النظام الإيراني يقوم بتصدير الفكر الإرهابي ودعم منظماته، ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول خاصة في عالمنا الإسلامي دون احترام لأصول الدين الحنيف أو مبادئ حسن الجوار.

وأكد استمرار المملكة في مساعيها بالتعاون مع المجتمع الدولي في بذل الجهود المادية والمعنوية لمكافحة آفة الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف.

وقال إن المملكة من الدول المؤسسة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014م، وإنشاء المركز العالمي لاستهداف تمويل الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ومقره العاصمة الرياض في عام 2018م.

وتابع: “من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي”.

وأشار إلى ان المملكة قدمت مساعدات تتجاوز ( 35 ) مليار دولار لأكثر من ( 80 ) دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.

وشدد على أن المملكة تؤكد أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لأزمة سوريا، بما يضمن استقرار سوريا ووحدتها وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم، وذلك وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254).