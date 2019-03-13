“الخارجية” تنشر مقطع فيديو دعائي لأول معرض دولي سعودي للطيران

جدة - عمرو شويل نشر حساب وزارة الخارجية، مقطع فيديو عن معرض الطيران السعودي، أول معرض دولي سعودي في صناعة وخدمات الطيران.

ونظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المعرض الأول في المملكة بمشاركة 750 جهة من الطيران التجاري والدفاع والفضاء والبنية التحتية للمطارات.

ويركز المعرض السعودي الدولي للطيران على أربعة محاور أساسية في مجال الطيران وهي الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنى التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.

ويهدف المعرض إلى زيادة تواصل صناعة الفضاء والطيران مع المملكة، كما سيوفر منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات الصناعة الجوية، بمشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران.