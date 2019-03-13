وزير العمل: إطلاق 45 مبادرة لقطاع التنمية الاجتماعية

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن الوزارة أطلقت اليوم 45 مبادرة تنموية متنوعة لقطاع التنمية الاجتماعية، تخدم عملاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها وفئات عديدة من المجتمع، وتغطي المجالات المشمولة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “تأتي هذه المبادرات مكملة لما أطلقناه قبل أشهر قليلة لقطاع العمل”.