شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستتجاوز نسبة المشمولين في حركة نقل «المعلمين» غداً الـ 20%؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

يترقب آلاف المعلمين والمعلمات حلول الساعة الثالثة من ظهر الغد (الخميس)، إذ تعلن وزارة التعليم حركة النقل الخارجي، وتكشف الأسماء عبر رسائل نصية على هواتف المتقدمين، وتشمل المنقولين ضمن الحركة إلى جانب المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن «الظروف الخاصة» وبرنامج «لم الشمل». وستتاح لهم فترة للاعتراض على الحركة لمدة 10 أيام، ويعقب ذلك دراسة الاعتراضات وإبلاغ المتقدمين بالنتائج قبل عتماد النتيجة وتبليغها للمناطق والمحافظات.

وتعتمد حركة النقل الخارجي على عدد الوظائف المحدثة وعدد المتقاعدين والتسرب، إضافة إلى نظام المبادلة التي اعتمدته الوزارة أحد الخيارات المركزية في السنوات الأخيرة. وبحسب المؤشرات، فإن الحركة قد لا تتجاوز ما حققته في العام الماضي التي بلغت 20% من المتقدمين والمتقدمات.

وعلمت "الخليج 365" أن وزارة التعليم لم يعتمد لها في ميزانية العام المالي 2019 أي وظيفة تعليمية، ما يعني أن الحركة ستعتمد على نسب التقاعد والتسرب ونظام المبادلة.. ويظل الأمل الأكبر والمنتظر من شريحة المتقدمين والمتقدمات الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 80 ألف معلم ومعلمة هو دعم واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إذ لا يخفي عدد مقدر منهم تفاؤلهم بمقدمه؛ لتعاطفه مع قضايا المعلمين والمعلمات، وحرصه على إنهاء «سنوات غربتهم».