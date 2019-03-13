شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يُناقش أدوار الأندية الرياضية في توجيه الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

اجتمع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة, مع مدير عام هيئة الرياضة بالمنطقة إبراهيم بن يحيى الرياني، ورؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الرياضي بالمنطقة, واستعراض الأدوار المناطة بالأندية الرياضية في خدمة فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم واستقطابهم, وتوجيههم التوجيه السليم بما يساعدهم على قضاء أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة, والاطلاع على التقارير الخاصة بمشاركة أندية المنطقة في مختلف البطولات والمجالات الرياضية.

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وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز, أهمية ما تقوم به الأندية والألعاب الرياضية في تنمية الروح الرياضية واللحمة الوطنية, والعمل على تجهيز وتهيئة مقرات الأندية الرياضية بالمنطقة بما يضمن تفعيل مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية سعياً لتحقيق احتياجات أبناء المنطقة, وجعل الأندية نموذجية فيما تُقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات, مبرزاً أهمية دعم الأندية الرياضية في المنطقة ومساندتها بما يساعدها على تأدية رسالتها الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأندية منطقة جازان, واستمع الجميع لتوجيهات نائب أمير المنطقة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

حضر الاجتماع، وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.