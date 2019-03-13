شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب مادة كيميائية يغلق جسر الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام) أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأنه عند الساعة الواحدة ظهر اليوم (الأربعاء) حدث تسرب مادة كيميائية من أحد الصهاريج بساحة الشحن دخول للبحرين أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأنه عند الساعة الواحدة ظهر اليوم (الأربعاء) حدث تسرب مادة كيميائية من أحد الصهاريج بساحة الشحن دخول للبحرين وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر أنه تم التعامل مع الحالة من الجهات المختصة وحرصا على سلامة المسافرين تم إيقاف الحركة لفترة وجيزة وعكس السير لاحقا في ساحة اجراءات القادمين للبحرين



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