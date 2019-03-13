شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يطلع على مشروع المدينة المائية ببحيرة السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء), رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في محافظة العارضة حسين الحريصي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من رئيس مجلس الإدارة عن البرامج والخدمات التي تُقدمها الجمعية, والمشاريع الجاري تنفيذها والتي تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة, ومنها مشروع المدينة المائية الذي سيُنفذ على ضفاف بحيرة سد وادي جازان بمساحة ٨٧٠٠٠ متر مربع، ومشروع الإسكان التنموي للأُسر الضمانية والمحتاجين من منسوبي الجمعية.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن سعادته بما استمع إليه خلال اللقاء، موجهاً بمضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالخير والفائدة على الجمعية والأُسر التي تقع في نطاق عملها.