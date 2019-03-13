شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يُكرِّم منسوبي جامعة طيبة.. ويُشيد بالإنجازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

كرَّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، منسوبي جامعة طيبة بالمدينة المنورة، نظير ما حققته الجامعة من إنجازات متتالية لهذا العام 1440هـ، وذلك بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات روساء الأقسام، حيث كان آخر هذه الإنجازات حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتبارا من عام 2019م، من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

ورحب أمير منطقة المدينة المنورة خلال الحفل التكريمي الذي أقامه بهذه المناسبة، باسمه وباسم نائبه، بالحضور من منسوبي جامعة طيبة، مشيداً بما حققته الجامعة من إنجازات علمية وأكاديمية، مبيناً أن هذه الإنجازات تعكس مدى ما وصلت إليه الجامعة من جودة، وتُعطي مؤشرات ودلالات على حجم العمل والجهد الذي يبذله منسوبيها، معرباً في الوقت نفسه عن شكره للجميع، حاثاً إياهم على المضي قدماً للوصول لمزيد من التفوق والارتقاء.

من جانبه، أوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، أن ما حققته الجامعة من إنجازات هو نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تُوفِّره من إمكانيات وتجهيزات، أسهمت بشكل فعال في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى الوطني والدولي.

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كما أعرب السراني عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان، على دعمه اللامحدود للجامعة، ومتابعته لجميع مستجداتها، مبيناً أن الجامعة حققت مع بداية عام 1440هـ حزمة من الإنجازات، حيث حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتباراً من عام 2019م من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ودشنت برنامج التحول الرقمي عام 2019م لتوفير كافة المقومات التقنية اللازمة من أجل تسريع عملية التحول الرقمي، وتطبيق مفهوم الحوكمة الإلكترونية وفقاً لبرنامج التحول الرقمي 2020 ورؤية المملكة 2030م.

وأضاف السراني، أن الجامعة حصلت على تجديد اعتماد برنامج الطب الوقائي في كلية علوم التأهيل الطبي وبرنامج الطب الوقائي في كلية الطب، كمجموعة تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، كما حصلت كلية إدارة الأعمال على جائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية المقدمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجامعة حصدت الجائزة الفضية بمحور توظيف المرأة، والجائزة البرونزية بمحور متابعة تنفيذ المشاريع في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، لافتاً إلى مشاركة الجامعة في أكبر مسابقة علمية بالمملكة كجهة مانحة لجائزة خاصة لأولمبياد «إبداع 2019م».

من جهتهم، عبَّر منسوبو جامعة طيبة من الحضور عن شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة ونائبه على هذه اللفتة الغير مستغربة، مؤكدين عزمهم على مواصلة بذل الجهد والمثابرة للارتقاء بالعمل الأكاديمي الجامعي في المنطقة، سائلين الله أن يحفظ الوطن ويديم عزه في ظل قيادته الحكيمة.