شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية» تعقد أولى جلسات محاكمة «المتهمين بالإخلال بأمن المملكة» بحضور ذويهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بدأت المحكمة الجزائية بالرياض أولى جلسات النظر في قضية المتهمين التي رصدت النيابة العامة نشاطاً منسقاً لهم، وعملاً منظماً للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.
وافتتحت الجلسة اليوم (الأربعاء) بحضور ذويهم، ووجه المدعي العام لوائح الدعوى العامة المعدة ضدهم، فيما سلمت المحكمة المتهمين نسخاً من لوائح الاتهام، وحُدد لهم موعد للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح.
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