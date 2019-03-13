دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السعودية في قائمة الدول «الأكثر ثراءً».. و4 عوامل تعزِّز مكانتها عالميًا

حلَّت المملكة العربية السعودية ضمن أغنى الدول الإسلامية في العالم، وذلك بعد إزالة العديد من دول القارة الآسيوية والدول الأمريكية والأوروبية من قائمة الأكثر ثراءً على هذا الكوكب. وقال موقع « teles relay» (في نسخته الفرنسية): فحص « wallst 247» نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لحوالي 180 دولة، باستخدام بيانات البنك الدولي لعام 2017، لتحديد أغنى 25 منها.

واعتمد الموقع في إحصاءاته على أربعة عوامل في كل بلد وهي، نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والناتج المحلي، وعدد السكان، إضافة إلى متوسط العمر المتوقع. وجاءت السعودية في المركز الثاني عشر؛ حيث بلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد: 770 54 دولارًا أمريكيًا، أما الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017: 1 773,55 مليار دولار أمريكي، وعدد السكان (2017): 32.55 مليون، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة في 2016: 74.6 عام.

وتقدمت السعودية على دول أوروبية وعربية عدة ومنها: البحرين، وفرنسا، واليابان، وفنلندا، وكندا، وأستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، والدنمارك، والنمسا، وأيسلندا. وأوضح أنَّ أمريكا الشمالية (التي تضم أقل من 5 ٪ من سكان العالم) تمثل حوالي ربع الناتج الاقتصادي العالمي، فيما يمثل النشاط الاقتصادي في جنوب آسيا- حيث يعيش حوالي 25 ٪ من سكان العالم- أقل من 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

شاهد ايضًا: إجبار الموظفين على مغادرة العمل في اليابان

مقدم من بي بي سي

إعادة تشغيل الفيديو التالي لحظة خروج كارلوس غصن من السجن السلطات اليابانية تطلق سراح كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق، بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة شهور من اعتقاله بي بي سي

ببغاوات مدمنة على الأفيون شكا مزارعو الأفيون في الهند من تلف محاصيلهم من ذلك النبات الذي يُزرع لأغراض طبية، بسبب ببغاوات أدمنت التغذي عليه. بي بي سي

بالفيديو: غوايدو يعود إلى فنزويلا عاد خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إلى العاصمة كاراكاس وسط استقبال بحفاوة شديدة من قبل الآلاف من أنصاره Advertisements بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

البحرين التي احتلّت المركز الخامس والعشرين في القائمة بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها: 42 930 دولار وإجمالي الناتج المحلي: 70.94 مليار دولار أمريكي والعمر المتوقع عند الولادة 76.9 عام.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت في المركز الحادي عشر أمام المملكة، وتصدَّر القائمة أيرلندا، والنرويج، وهونج كونج، وسويسرا، ولوكسمبورج، والإمارات التي حلّت في المركز الخامس؛ حيث بلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد: 74 410 دولارات أمريكية، إجمالي الناتج المحلي لعام 2017: 694,47 مليار دولار أمريكي وعدد السكان (2005): 10.14 مليون نسمة، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2016: 77.3 سنة.

كذلك جاءت الكويت رابعًا وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي: 83 310 دولارات وإجمالي الناتج المحلي لعام 2017: 297,59 مليار دولار وعدد السكان (2016): 4.41 مليون ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2016: 74.7 عام.