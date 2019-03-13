عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، صباح اليوم الأربعاء؛ أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنهم في بيانها الشهر الماضي رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.
وجرت وقائع الجلسة اليوم بحضور ذويهم، وتم تسليم المتهمين لوائح الدعوى من قبل المحكمة، وحُدد لهم موعد للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الجزائية بالرياض تعقد أولى جلسات النظر مع المتهمين بالمساس بأمن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.