نظام نور – رابط نظام نور لاستعلام نتائج حركة النقل الخارجي 1440

نقدم لكم متابعينا الكرام نتائج حركة النقل الخارجي، حيث معرفة موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 والتي يتم الإعلان عنها عبر نظام نور، فمن المقرر الإعلان رسميا عن نظام نور حركة النقل الخارجي اليوم الخميس.

نتابع معكم زوارنا الأفاضل تفاصيل الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور 1440 والتي يرقبها الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث نرفق لحضراتكم متابعينا الكرام رابط نظام نور لنتائج النقل الخارجي.

نظام نور

يترقب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور والمقرر ظهورها يوم الخميس إذ كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي” عن إحصاءات حركة النقل الخارجي حسب سنة التقديم إذ بلغت نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 0.8% وعام 1431 تبلغ 2.4% وقد تبين بمراجعة رغباتهم أن لهم رغبة واحدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيهخا احتياج للتخصص.

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نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور 1440

بلغت نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 نسبة 14% وعام 1438 بلغت نسبة 18% وعام 1439 بلغت نسبة 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

نور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

كانت قد أشارت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 من المقرر أن يكون يوم 14 مارس 2019 والموافق 7 رجب 1440، هذا وقد حذرت الوزارة جميع الراغبين في حركة النقل الخارجي من أية معلومات خاطئة وغير صحيحة يتم تداولها

رابط نور لنتائج حركة النقل الخارجي

يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر رابط موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي موقع نور 1440 من هنا