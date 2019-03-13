، أبها يستعيد الصدارة من بوابة المجزل وصراع القاع يشتعل ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام منافسات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى

اختتمت، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ بإقامة 5 مباريات جمعت: أبها مع المجزل، والكوكب مع الجبلين، والعروبة مع العين، والخليج مع النجوم، والجيل مع الأنصار.

فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق أبها فوزًا على ضيفه المجزل بهدفين نظيفين؛ سجّلهما إبراهيم كمارا والحاج عثمان في الدقيقتين 10 و58 على التوالي.

واستعاد أبها صدارة الترتيب بـ52 نقطة، فيما توقف رصيد المجزل عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وحقّق الكوكب فوزًا على ضيفه الجبلين بهدف نظيف سجله اللاعب ديوف في الدقيقة 90، ليرفع الكوكب رصيده لـ36 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 36 نقطة أيضًا في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة العروبة مع العين؛ تقدم العين أولًا عن طريق موسى مدخلي في الدقيقة 67، قبل أن يتعادل ليستر ستيفان للعروبة في الدقيقة 90+1.

ورفع العروبة رصيده لـ24 نقطة في المركز العشرين، فيما ارتفع رصيد العين لـ31 نقطة في المركز السابع عشر.

وحسم التعادل السلبي مباراة الخليج مع ضيفه النجوم، ليرفع الخليج رصيده لـ44 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النجوم لـ39 نقطة في المركز السابع.

وحقق الأنصار فوزًا على مضيفه الجيل بهدف نظيف سجله اللاعب محمد أوال في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، ليرفع الأنصار رصيده لـ37 نقطة في المركز العاشر، فيما توقّف رصيد الجيل عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.