، منظمة حقوقية تحذر: الحوثيون يدمرون منطقة حجور بوحشية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البذيجي" لفت إلى أن الميليشيا لم تستجب لاتفاق استوكهولم

حذر المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، اليوم (الأربعاء) من حجم الكارثة وخطورة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها المتمردون الحوثيون ضد المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال "البذيجي" في كلمته التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة الـ 40 للمجلس المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية: "في هذه اللحظة يدمر الحوثيون وبصورة وحشية هذه المنطقة، ولقد سقط جراء ذلك العديد من المدنيين الآمنين وبخاصة النساء والأطفال والمسنون".

وأفاد بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاصرت المنطقة لمنع المدنيين من النزوح إلى الأماكن الأقل خطورة، وهو ذات السيناريو الذي تتبعه الميليشيا في مدينة تعز منذ ٤ سنوات.

ولفت المدير التنفيذي لتحالف رصد إلى أن ميليشيا الحوثي لم تستجيب حتى هذه اللحظة للحد الأدنى من اتفاق استوكهولم للسلام.

وأوضح أن انتهاكات حقوق الإنسان تضاعفت في اليمن، فقد قتل 11267 شخصاً وأصيب 23759 آخرون بينهم نساء وأطفال، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية قتلهم.