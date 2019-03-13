، بلدية المجمعة: "مخطط المنح الملكية" لم يعتمد وسنلاحق مطلق الشائعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول اعتماد 7 آلاف قطعة وقُرب توزيعها

نفت بلدية محافظة المجمعة صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن الانتهاء من اعتماد مخطط المنح الملكية، وقُرب توزيعه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت البلدية أن ما يتم تداوله غير صحيح، مفيدة بأن المخطط المذكور طور الاعتماد، والأرقام والمعلومات المذكورة غير دقيقة.

ودعت بلدية المجمعة الجميع إلى أهمية الحصول على الأخبار من قنواتها ومنصاتها الرسمية، مؤكدة أنه في حال الاعتماد النهائي للمخطط من الجهات ذات العلاقة فإنه سيتم إعلانه في حينه.

كما أكدت إدارتها القانونية أنها ستلاحق مصدر الخبر قانونيًّا عبر الجهات الرسمية لتسويقه العقاري عبر أخبار مضللة للمجتمع والرأي العام.

وكانت شائعة قد انتشرت عن اعتماد مخطط منح ملكية جديد، يضم أكثر من ٧٠٠ قطعة أرض، وأنه سيتم سحب القرعة عليها قريبًا وتوزيعها، وهو الأمر الذي نفته البلدية.