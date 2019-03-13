محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "البرغش" وثقت المنطقة البرية شمال هجرة ابن بكر بعد الأمطار الأخيرة اكتست المناطق الواقعة شمال هجرة ابن بكر في الحدود الشمالية بثوبها الأخضر وأزهارها الجميلة؛ بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ووثقت عدسة المصور عبدالله البرغش (الجنوبي 2000)، اليوم مشاهد للربيع، والمنطقة البرية وهي تتغنّى بجمالها. وجذبت هذه المناظر الجميلة المتنزهين وهواة التصوير خلال الأيام الماضية. Advertisements شاهد .. الربيع يغطي شمال المملكة والأزهار تجذب المتنزهين وهواة التصوير عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-13 اكتست المناطق الواقعة شمال هجرة ابن بكر في الحدود الشمالية بثوبها الأخضر وأزهارها الجميلة؛ بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ووثقت عدسة المصور عبدالله البرغش (الجنوبي 2000)، اليوم مشاهد للربيع، والمنطقة البرية وهي تتغنّى بجمالها. وجذبت هذه المناظر الجميلة المتنزهين وهواة التصوير خلال الأيام الماضية. 13 مارس 2019 - 6 رجب 1440 09:11 PM عدسة "البرغش" وثقت المنطقة البرية شمال هجرة ابن بكر بعد الأمطار الأخيرة عدسة "البرغش" وثقت المنطقة البرية شمال هجرة ابن بكر بعد الأمطار الأخيرة اكتست المناطق الواقعة شمال هجرة ابن بكر في الحدود الشمالية بثوبها الأخضر وأزهارها الجميلة؛ بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ووثقت عدسة المصور عبدالله البرغش (الجنوبي 2000)، اليوم مشاهد للربيع، والمنطقة البرية وهي تتغنّى بجمالها. وجذبت هذه المناظر الجميلة المتنزهين وهواة التصوير خلال الأيام الماضية. ، شاهد .. الربيع يغطي شمال المملكة والأزهار تجذب المتنزهين وهواة التصوير ،

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