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محمد بن مسعود - الدمام - تغادر صباح غدٍ الخميس بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى دبي، حيث يقيم الفريق معسكراً إعدادياً خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس الجاري وسيتخلل المعسكر إقامة عدة مواجهات ودية.
وذلك رغبة من إدارة النادي باستثمار فترة توقف منافسات الدوري لاسيما بعد تأجيل مباراة الفيحاء والأهلي، حيث سيمضي الفيحاء 20 يوماً قبل مواجهة الباطن ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس 28 مارس.
الفيحاء يستغل تأجيل مواجهته أمام الأهلي.. ويقيم معسكراً في دبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13
تغادر صباح غدٍ الخميس بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى دبي، حيث يقيم الفريق معسكراً إعدادياً خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس الجاري وسيتخلل المعسكر إقامة عدة مواجهات ودية.
وذلك رغبة من إدارة النادي باستثمار فترة توقف منافسات الدوري لاسيما بعد تأجيل مباراة الفيحاء والأهلي، حيث سيمضي الفيحاء 20 يوماً قبل مواجهة الباطن ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس 28 مارس.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
09:11 PM
تغادر صباح غدٍ الخميس بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى دبي، حيث يقيم الفريق معسكراً إعدادياً خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس الجاري وسيتخلل المعسكر إقامة عدة مواجهات ودية.
وذلك رغبة من إدارة النادي باستثمار فترة توقف منافسات الدوري لاسيما بعد تأجيل مباراة الفيحاء والأهلي، حيث سيمضي الفيحاء 20 يوماً قبل مواجهة الباطن ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس 28 مارس.
، الفيحاء يستغل تأجيل مواجهته أمام الأهلي.. ويقيم معسكراً في دبي ،
المصدر : الخليج 365
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