محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الأربعاء ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

واستعرضت اللجنة خلال الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في الدوريات العالمية، وقدمت شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها. لجنة الانضباط تعقد ورشة عمل للأندية المحترفة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13 عقدت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الأربعاء ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

واستعرضت اللجنة خلال الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في الدوريات العالمية، وقدمت شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها. Advertisements 13 مارس 2019 - 6 رجب 1440 08:52 PM عقدت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الأربعاء ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

واستعرضت اللجنة خلال الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في الدوريات العالمية، وقدمت شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها. ، لجنة الانضباط تعقد ورشة عمل للأندية المحترفة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط تعقد ورشة عمل للأندية المحترفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.