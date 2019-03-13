، فضول مجنون.. حاولت أخذ صورة "سيلفي" مع النمر فكان الثمن باهظاً ،

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كادت فتاة أمريكية في حديقة حيوان ولاية أريزونا بالولايات المتحدة أن تفقد حياتها بعد أن انتهكت قواعد الأمان والسلامة، وقررت التقاط صورة سيلفي بالقرب من أحد النمور.
وبحسب ما ذكره موقع abcnews. فقدعبرت الفتاة الأمريكية حاجز الأمان لقفص النمر الأسود، الذي هاجمها مباشرة مخلفاً جراحاً عميقة في يديها، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حالة من الدهشة من هذه المخاطرة الكبيرة التي كادت أن تودي بحياة الفتاة.
ونتيجة لذلك أصدرت إدارة حديقة الحيوان بياناً للتأكيد على أن المخالفة كانت من الفتاة التي كان لديها رغبة في صورة سيلفي جريئة، بأنها كسرت الحواجز بنفسها وعرضت حياتها للخطر، ومن الطبيعي أن يهاجم النمر الزائرة الفضولية التي اقتربت منه جداً، مع التأكيد على أن إدارة الحديقة توفر أقصى درجات الأمن للزائرين بشرط الالتزام بالتعليمات.
فضول مجنون.. حاولت أخذ صورة "سيلفي" مع النمر فكان الثمن باهظاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13
كادت فتاة أمريكية في حديقة حيوان ولاية أريزونا بالولايات المتحدة أن تفقد حياتها بعد أن انتهكت قواعد الأمان والسلامة، وقررت التقاط صورة سيلفي بالقرب من أحد النمور.
وبحسب ما ذكره موقع abcnews. فقدعبرت الفتاة الأمريكية حاجز الأمان لقفص النمر الأسود، الذي هاجمها مباشرة مخلفاً جراحاً عميقة في يديها، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حالة من الدهشة من هذه المخاطرة الكبيرة التي كادت أن تودي بحياة الفتاة.
ونتيجة لذلك أصدرت إدارة حديقة الحيوان بياناً للتأكيد على أن المخالفة كانت من الفتاة التي كان لديها رغبة في صورة سيلفي جريئة، بأنها كسرت الحواجز بنفسها وعرضت حياتها للخطر، ومن الطبيعي أن يهاجم النمر الزائرة الفضولية التي اقتربت منه جداً، مع التأكيد على أن إدارة الحديقة توفر أقصى درجات الأمن للزائرين بشرط الالتزام بالتعليمات.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
08:49 PM
انتهكت قواعد الأمان والسلامة بالحديقة ولم تلق لها بالاً
كادت فتاة أمريكية في حديقة حيوان ولاية أريزونا بالولايات المتحدة أن تفقد حياتها بعد أن انتهكت قواعد الأمان والسلامة، وقررت التقاط صورة سيلفي بالقرب من أحد النمور.
وبحسب ما ذكره موقع abcnews. فقدعبرت الفتاة الأمريكية حاجز الأمان لقفص النمر الأسود، الذي هاجمها مباشرة مخلفاً جراحاً عميقة في يديها، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حالة من الدهشة من هذه المخاطرة الكبيرة التي كادت أن تودي بحياة الفتاة.
ونتيجة لذلك أصدرت إدارة حديقة الحيوان بياناً للتأكيد على أن المخالفة كانت من الفتاة التي كان لديها رغبة في صورة سيلفي جريئة، بأنها كسرت الحواجز بنفسها وعرضت حياتها للخطر، ومن الطبيعي أن يهاجم النمر الزائرة الفضولية التي اقتربت منه جداً، مع التأكيد على أن إدارة الحديقة توفر أقصى درجات الأمن للزائرين بشرط الالتزام بالتعليمات.
، فضول مجنون.. حاولت أخذ صورة "سيلفي" مع النمر فكان الثمن باهظاً ،
المصدر : الخليج 365
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