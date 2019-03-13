أجواء ممطرة.. الجهني يكشف تفاصيل حالة الطقس ببعض المناطق في المملكة

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني؛ تأثر عدد من المناطق بحالة جوية ممطرة تستفتح ربيع مراويح هذا العام.

وقال “الجهني” عبر صفحته بتويتر: بدأت هذه الحالة بشكل خفيف هذه الأيام نتيجةً الاستجابة الخفيفة للرياح الرطبة، وأفضل فرصها من نهاية الأسبوع على جنوب غرب المملكة وغربها وأجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والبحرين والإمارات وعُمان.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية.