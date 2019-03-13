بالصور: من هي بطلة لقطة شتاء طنطورة.. وماذا قالت؟

خطفت صورة فوتوغرافية احترافية جائزة مسابقة أفضل لقطة سياحية في شتاء طنطورة بالعلا، للمصور عبد المجيد البلوي، عضو مجموعة مصوري العلا.

“هند ممدوح السهلي” البالغة من العمر 13 عاماً، تعبر عن فرحتها وسعادتها بزيارة شتاء طنطورة، برفقة والدتها منظمة الرحلات ندى خوجه، والمتخصص في مجال السياحة علي يوسف.

وفي حديث مع موقع “العربية.نت”، سردت لنا هند قصة الصورة الفائزة، وقالت: “قصة الصورة وجمالها كان في عفويتها، وكانت عبارة عن قفزة مشتركة مع المرشد السياحي علي يوسف، والتي خطفها المصور عبد المجيد البلوي، ولم أتوقع أن يكون لهذه الصورة الأصداء الكبيرة والواسعة”.

وأشارت هند إلى أن ذهابها لشتاء طنطورة كان برفقة والدتها ندى خوجه، وهي منظمة رحلات في المدينة المنورة، واكتسبت حب السياحة والتجوال من والدتها، وتحلم بالحصول على ترخيص عمل سياحي بعد أن تبلغ السن القانونية لحصولها على الترخيص.

وقالت: “قمت بالعديد من الرحلات إلى المدينة وينبع، وشاركت في اليوم العالمي للإرشاد السياحي، وأحلم بأن أكون أفضل مرشدة سياحية، وسأعمل على تحقيق هذا الحلم الذي أعيشه كل يوم”.

في حين أكدت ندى خوجه والدة هند، والتي عملت في مجال تنظيم الرحلات منذ 3 أعوام، أنها علمت بفوز اللقطة من خلال الأصدقاء والصديقات، ولم تتوقع هذه الأصداء بسبب عفوية اللقطة، لتقول: “مشاركة هند لهذه اللقطة العفوية مع المرشد والخبير السياحي علي يوسف، هي لقطة معبرة عن حب الطبيعة والسياحة والآثار، لوجود خلفية أثرية معبرة، وسأدعم ابنتي لحين تحقيق حلمها وتصبح مرشدة سياحية، فقد سافرت لأكثر من 15 رحلة داخل المدينة وخارجها”.

في حين نشر المصور الفوتوغرافي عبد المجيد البلوي على حسابة الخاص في تويتر قائلاً: “بحمد من الله وبفضله تم إعلان فوزي بمسابقة أفضل لقطة سياحية مصورة “لقطة شتاء طنطورة”، ضمن جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2019م. الشكر لله أولاً وأخيراً ثم الشكر لكل من دعمني بالتصويت في المسابقة”.

وقال عبد المجيد البلوي إنه يرى العُلا مُلهمة لعدسات المصورين، وهي مدينة المصورين لما تحتوي على مقومات الجذب الفوتوغرافي، لأنها المنطقة الوحيدة بالسعودية التي تجمع الآثار والتراث والطبيعة، فيزورها المصور والسائح.

وشارك البلوي بمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي، وحقق المركز الخامس بمحور الطبيعة لعام 2015.