أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة شهادة الالتزام الإلكترونية، التي تهدف لرفع مستوى التزام المنشآت بسداد أجور العاملين فيها بشكل منتظم، ولتحفيز القطاع الخاص للتوطين. كما تهدف المبادرة لمساعدة العاملين على حفظ حقوقهم لدى أصحاب العمل والمنشآت، وتساعد على إيجاد آلية معتمدة وموثوقة لضمان مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية. وتمكّن المبادرة المنشآت من إصدار شهادة الالتزام ببرنامج حماية الأجور وطباعتها إلكترونياً، بحيث تكون صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار، فيما تستهدف المنشآت الخاضعة وغير الخاضعة لبرنامج حماية الأجور. وحددت الوزارة شرطين لإصدار شهادة الالتزام الإلكترونية، وهما (انتظام دفع الأجور لكافة العاملين في المنشأة لمدة 3 أشهر، وعدم وجود ملاحظة حماية الأجور عند تقديم الطلب).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “العمل” تطلق مبادرة “شهادة الالتزام الإلكترونية” لحفظ حقوق العاملين بالقطاع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.