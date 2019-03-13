المحكمة الجزائية بالرياض تعقد أولى جلسات النظر مع المتهمين بالمساس بأمن المملكة

عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، صباح اليوم الأربعاء؛ أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنهم في بيانها الشهر الماضي رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.

وجرت وقائع الجلسة اليوم بحضور ذويهم، وقد قام المدعي العام بتلاوة لوائح الدعوى العامة المعدة ضدهم، وجرى تسليم المتهمين نسخاً من تلك اللوائح من قبل المحكمة، وحُدد لهم موعد للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح.