ضبط 72 مهرباً وآلاف المتسللين والمتهمين في قضايا بجازان.. والتحفظ على سيارات استخدمت في التهريب

ألقت إدارة المجاهدين بمنطقة جازان القبض على 72 مهرباً و2142 متسللاً، و1259 متهماً في قضايا مختلفة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ.

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أنه ضُبط بحوزة بعض المقبوض عليهم 2 سـلاح، و2109 طلقات حية ومتنوعة، بالإضافة إلى 52 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و600 جرام بودرة مخدرة، وألف لتر من الخمور، و11 طناً من نبات القات، وكميات من أقراص كبتاجون والدخان المهرب. وأفاد أنه تم التحفظ على 201 سيارة و7 دراجات نارية كانت تستخدم في التهريب، إضافة إلى مبالغ تتجاوز الـ50 ألف ريال.