أبشر يقدم خدمة الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية

‏‫أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان حالياً الدخول لتقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة “أبشر” بعد إطلاق المرحلة الاولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح ببقية المناطق قبل نهاية 2019. وأوضحت أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل ومكان وصور المخالفات عبر النظام.

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