الأمن العام يطلق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية

أطلق مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، اليوم (الأربعاء)، الخدمة الإلكترونية لشهادة “خلو من السوابق”. ويهدف المشروع لتقديم الخدمة للمواطنين الذين يرغبون بالالتحاق بوظائف القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يوفر عليهم الوقت والجهد. وكان استخراج الشهادة في السابق يتطلب تكبد عناء مراجعة إدارات الأدلة الجنائية والانتظار لأيام؛ لكن الخدمة الجديدة تمكن الجهات بمجرد التسجيل في “بوابة أمن” من طلب الشهادة، ومن خلال “أبشر” للأفراد للمتقدمين على الوظائف.

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