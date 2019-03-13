تفاصيل تنفيذ حكم القتل تعزيراً في سوري لارتكابه هذه الجريمة بتبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك، فيما يلي نصه : بفضل من الله تم القبض على المدعو / أحمد عبدالرحمن عبدالرزاق – سوري الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني / أحمد عبدالرحمن عبدالرزاق اليوم الأربعاء الموافق 6 /7/ 1440هـ في منطقة تبوك.

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