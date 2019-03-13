الحصيني يتوقع توسّع السحب الرعدية على مكة والمدينة ويحذّر من «مناسبات الخميس»

توقَّع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، توسّع السحب الرعدية المتوقعة على الجوف والحدود الشمالية، مساء اليوم، باتجاه عدة مناطق.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «السحب الرعدية مساء هذا اليوم الأربعاء على الجوف والحدود الشمالية متوقع توسعها نواحي المدينة، خاصة شرقها وحائل والقصيم وجنوب تبوك، خاصة الساحل ثم شمال مكة بإذن الله، مع نشاط للرياح مثيرة للغبار الى أن يصرفها الله».

وكان الحصيني قد حذَّر من تقلبات جوية، خلال عطلة الأسبوع الجاري.

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وقال في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «أنصح من لديه مناسبة (غدًا) الخميس 7/7/1440 هـ في أماكن مكشوفة في مكة وتبوك والمدينة والشمالية والجوف وحائل والقصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة والشرقية والكويت، متابعة حالة الطقس ويحتاط لذلك بسبب التقلبات الجوية المتوقعة (..) غبار ورياح ومطر إلى أن يصرفها الله».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت، أمس الأول، توقعاتها بشأن فصل الربيع لهذا العام، وقالت في مقطع فيديو بثّه مركز التواصل الرقمي التابع لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: إنّ فصل الربيع بدأ في الأول من مارس الجاري وينتهي في 31 مايو المقبل، بينما يبدأ فلكيًّا في 20 مارس، وينتهي في 21 يونيو.

وأضافت أنّ درجات الحرارة (العظمى والصغرى)، تُسجِّل خلال فصل الربيع ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة؛ بداية من شهر مارس الجاري وحتى شهر أبريل المقبل، بينما تُسجِّل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو المقبل في أغلب المناطق الداخلية والشرقية؛ حيث يتسم ذلك الشهر بالملامح المناخية لشهر الصيف.

وبشأن معدلات درجة الحرارة العظمى، أكَّدت الهيئة أنّ التوقعات الفصلية لربيع هذا العام تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، خلال فصل الربيع الذي يتّسم بأنه من المواسم المطيرة، وبخاصة على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى، التي قد تكون الأمطار فيها شديدة الغزارة أحيانًا.