تعليم القنفذة لـ«عاجل»: تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في وفاة الطفلة زهور الفقيه

أكد المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد المرحبي، اليوم الأربعاء، لـ«عاجل» أنه «تم تشكيل لجنة للتحقيق في حالة الطفلة زهور الفقيه، المتوفاة في الباص المدرسي بمحافظة القنفذة...».

وبيّن «المرحبي» أنّ «الملف محل اهتمام ومتابعة وتحقيق من الجهات الأمنية والتعليمية والصحية، التي تواصل جهودها في هذا الشأن...».

وقد عبرت إدارة «تعليم القنفذة» عن بالغ العزاء (عبر حسابها على تويتر) لذوي الطفلة، مؤكدة أن «التحقيقات جارية للتأكد من جميع الأمور، قبل اتخاذ الإجراءات بناءً على نتائج التحقيقات».

وكانت مصادر قد كشفت لـ«عاجل»، أمس الثلاثاء، تفاصيل حول الطفلة «زهور» التي وُجِدت متوفاة في باص مدرسي بالقنفذة في منطقة مكة.

وأضافت المصادر، أنَّ المدرسة استدعت ولي أمر الطفلة بعد علمهم بوفاتها داخل الباص، مشيرة إلى أن والدتها دخلت المستشفى للعلاج من أثر الصدمة عقب وفاة طفلتها.

Advertisements

وكان يفترض تواجد مشرفة سودانية في الباص، لكن لا يعلم أحد أين كانت وقت الحادث، حيث تم نسيان الطفلة في الصباح.

وعند ركوب الأطفال الباص للعودة إلى منازلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجدوها بالداخل، حيث كانوا يعتقدون في البداية أنها مغمى عليها، لكن عند وصولهم المستشفى اتضح أنها توفيت.

وتدرس الطفلة في مدارس رياض الأطفال بمحافظة القنفذة، ولم يرها أحد عند وصولها إلى المدرسة صباحًا، كما لم ينتبه السائق إلى وجودها في آخر الباص.

أيضًا، لم تنتبه المعلمات إلى غيابها أو عدم وجودها بالمدرسة، وتبليغ أسرتها بالغياب، فيما أوضحت المصادر أنه «تم إقفال الباص، وعند خروج الطلاب وركوبهم فيه، شاهدوها».

وكان المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في محافظه القنفذة، إبراهيم المتحمي، قد أوضح أن الطفلة المنسية في الباص التابع لإحدى المدارس الخاصة، وصلت المستشفى متوفاة.