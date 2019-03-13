«جزائية الرياض» تبدأ نظر قضية المتهمين بالتنظيم لهز استقرار المملكة

عقدت أولى جلساتها اليوم..
بدأت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الأربعاء، جلسات النظر في قضية المتهمين، الذين أعلنت النيابة العامة عنهم في بيانها الشهر الماضي، بتنظيم عمل لهز استقرار السعودية.
وجرت أولى جلسات النظر في القضية، صباح اليوم، بحضور ذوي المتهمين الذين تم رصد نشاط منسق لهم، للمساس باستقرار المملكة.
وتلا المدعي العام، لوائح الدعوى العامة المعدة ضدهم، وسلمت المحكمة المتهمين نُسخًا من تلك اللوائح، وحُدِّد لهم موعد للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح.
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