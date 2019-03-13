«الخدمات الأرضية» تشارك في المعرض الدولي السعودي للطيران بمطار الثمامة

شاركت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، في المعرض الدولي السعودي للطيران والمقام في مدينة الرياض بمطار الثمامة خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس 2019، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة.

وافتتح المعرض، الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة السعودية للفضاء، وحضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبدالله بن إبراهيم الهويش.

وعقب الافتتاح، قام مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، صالح الجاسر، بزيارة لموقع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، التي بدورها تقدم خدمات المناولة الأرضية لجميع الطائرات المشاركة في المعرض، وكذلك توفير معدات المناولة الأرضية للمشاركين في المعرض.

يذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، انطلق أمس الثلاثاء، وذلك على أرض مطار الثمامة شمال شرق الرياض.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المعرض الضخم في المملكة؛ حيث تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران.

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ويشهد المعرض وجود أكثر من 80 طائرة مختلفة الأحجام، وهناك جناح خاص للشركات الإماراتية المتواجدة في مشاركة مميزة تعكس الثقة بنجاح هذا المعرض وأهميته.

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، قد قام بزيارة تفقدية مساء أول أمس، الاثنين، اطلع خلالها على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الحدث الذي يعد تاريخيًا، ونقلة في صناعة الطيران بالمملكة.

ويستمر المعرض ثلاثة أيام؛ حيث يستقبل الزوار من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

كما اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، خلال تدشينه للمعرض، على أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية المتقدمة على طائرات الخطوط السعودية والخدمات والمنتجات الجديدة للناقل الوطني.

واستهل جولته في أرجاء المعرض بتفقد طائرة الخطوط السعودية من طراز بوينج (B777) ورافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للفضاء، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، الذي أطلعهما على أحدث الخدمات والمنتجات على طائرات الناقل الوطني وفي مقدمتها تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة، مشيرًا إلى أنها تتم عبر استخدام تقنيات تستخدم لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل خدمات الإنترنت بسرعات تتجاوز 50 ميجا بت في الثانية، والاتصال الهاتفي والبيانات باستخدام الجوال بتقنية (G3,5) والبث التلفزيوني المباشر لثماني قنوات وأحدث وسائل الترفيه.