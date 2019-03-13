أمين جدة يعيد هيكلة خدمة العملاء ويعين امرأة لقيادتها

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، اليوم الأربعاء، قرارًا بنقل تبعية الإدارة العامة لخدمة العملاء لترتبط به مباشرة، وتعيين رشا بنت عبدالله باهيثم، مديرًا عامًا تتولى مهام الإدارة والإشراف على أقسامها ضمن خطوات تهدف إلى تطوير الأداء ورفع الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.

وتضمن القرار إعادة هيكلة الإدارة العامة لخدمة العملاء ليرتبط بها «إدارة علاقات العملاء – إدارة خدمات العملاء – إدارة المتابعة الإدارية للبلاغات – إدارة المتابعة الميدانية للبلاغات – مركز العمليات والطوارئ البلدية – مركز الإبداع البلدي»، كما تتولى الإدارة الإشراف على التشغيل والرقابة لإدارات خدمات العملاء في البلديات الفرعية المرتبطة.

يشار إلى أن قرار الهيكلة والتكليف سبقته قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة تضمنت إصلاحات إدارية ومكنت عددًا من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام وذلك ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة، وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل.