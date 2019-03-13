الأمن العام يُطلق الخدمة الإلكترونية لشهادة «خلوّ من السوابق»

دشن مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء، الخدمة الإلكترونية لشهادة «خُلُوّ من السوابق».

جاء ذلك بحضور، الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة «علم»، وحامد السهلي مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لخدمة المستفيدين، ومساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات وقادة القوات.

وقال الحربي: «هذا المشروع التقني الحيوي يستهدف تقديم الخدمة التقنية لكل المواطنين الذين يرغبون في العمل في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث يوفر عليهم الوقت والجهد».

Advertisements

وأضاف: «هذا المشروع تعاهد على تنفيذه عدد من الجهات ممثلةً في: (الأمن العام، ومركز المعلومات الوطني، وشركة علم)؛ ليؤسس لمرحلة جديدة تتواءم مع رؤية 2030؛ ولتنظم هذه الخدمة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها الأمن العام عبر بوابة «أمن»، والتي تضاف إلى ما تم تقديمه من تنوع تقني يتمثل في فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، خدمة «كاشف»، وأخيرًا خدمة إصدار الصحيفة الجنائية والعديد من الخدمات الإلكترونية الأمنية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل».

ومن جانبه، أثنى اللواء خالد عبدالله العتيبي، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المكلف، على الجهود وتكاتف الجهات لإنجاح هذا المشروع التقني الهام الذي يضاف إلى الإنجازات التي تحققت للأمن العام.

واستعرض المشروع وأبرز فوائده وآليات عمله التي كانت في السابق تتطلب الحصول على شهادة صحيفة السوابق بمراجعة إدارات الأدلة الجنائية.

ويمكّن هذا المشروع القطاع الخاص بمجرد التسجيل في «بوابة أمن»، من طلب صحيفة السوابق إلكترونيًّا، وهذا الأمر يتطلب من المتقدم للوظيفة الدخول لبوابة «أبشر» دون أن يتكلف عناء مراجعة الأدلة الجنائية والانتظار لأيام للحصول على صحيفة السوابق.